AZ verslindt in UEFA Youth League na FC Barcelona ook Real Madrid

Waardoor AZ zich voor de eerste keer heeft weten te plaatsen voor de halve finale van de ‘Baby Champions League’ zoals het hooggekwalificeerde jeugdtoernooi ook wel wordt genoemd. Alleen Ajax bereikte eenmaal de laatste vier van de Youth League.

Het waren de Madrilenen die op het bomvolle Sportpark Kalverhoek de eerste 25 minuten domineerden, maar AZ opende desalniettemin de score, nadat linksback Daniël Beulers uit een scrimmage van de eerste corner de bal binnen frommelde: 1-0.

Razendsnelle Poku

De Spanjaarden oogden aangeslagen en prompt verdubbelde AZ uit een messcherpe counter de voorsprong. De razendsnelle Ernest Poku werd de diepte ingestuurd, liet de ‘Koninklijke’ defensie zijn hielen zien om doelman Diego Piñeiro met zijn linker het nakijken te geven: 2-0.

AZ had het karwei al voor rust kunnen klaren, maar Fedde de Jong zag zijn schot gekeerd door Piñeiro. Daardoor werd de tweede helft een hachelijke overlevingstocht, waarin de Madrilenen sterk aandrongen maar in AZ-keeper Rome Jayden Owusu-Oduro een vervelende sta-in-weg kenden.

Meerdink

Maar in plaats van de aansluitingstreffer, kreeg het publiek een Zaanse uppercut gepresenteerd. Die werd uitgedeeld door Mexx Meerdink, nadat De Jong opnieuw op Piñeiro was gestuit. Maar op de rebound van de Alkmaarse captain had de Real-doelman geen antwoord.

Alkmaarse blijdschap na een van de doelpunten. Ⓒ Eigen foto

De treffer van Meerdink was alweer zijn zesde in de knock-outfase. Tegen Eintracht Frankfurt tekende hij voor een glaszuivere hattrick, in Barcelona scoorde hij tweemaal tegen Barça. Vorige week dinsdag in Rome maakte de zoon van ex-international Martijn Meerdink zijn debuut voor het eerste elftal, tijdens de 2-1 zege bij Lazio.

Nyon

Vlak voor tijd knalde Beukers ook nog eens zijn tweede van de middag binnen, goed voor de 4-0. AZ kan zich opmaken voor de halve eindstrijd, die zal plaatsvinden in Nyon, in de Zwitserse achtertuin van de UEFA. Daar zal op 21 april Sporting uit Lissabon de tegenstander zijn. De Portugezen versloegen eerder Ajax met 5-1.