Gebroken Shaquille O’Neal diep in de put na overlijden ’rivaal’ Kobe Bryant

Drie opeenvolgende NBA-titels pakten ze samen bij de Los Angeles Lakers: in 2000, 2001 en 2002. Twee grootheden waren het ook: ’Shaq’ - een reus van een center - en Bryant - de jongere hemelbestormer die furore maakte als shooting guard. Twee karakters waren het dan ook zeker: samen hadden ze wellicht het eerste decennium van het nieuwe millennium gedomineerd, ware het niet dat persoonlijke meningsverschillen en de drang om beiden de ster van de ploeg te zijn hen in 2004 uit elkaar dreef. O’Neal zou de Lakers verlaten (naar Miamia Heat, red), Bryant zou er blijven. Het resultaat van hun onderlinge fittie. De basketbalwereld treurde toen al een eerste keer.

„Ik was bezig in de fitness toen mijn neefje binnenkwam, huilend”, vertelde Shaq aan het Amerikaanse SLAM. „Hij toonde me een nieuwsbericht over Kobe en ik begon naar hem te roepen. ’Doe dat weg!’, schreeuwde ik. We leven in een wereld die gedomineerd wordt door photoshop, meteen hoopte ik dat dit bericht ook fake was. Maar toen kwamen de telefoontjes binnen en werd het nieuws bevestigd. De pijn die ik de afgelopen maanden al voelde, was plotseling weer heel scherp.”

Shaquille O'Neal met Kobe Bryant in 2017. Ⓒ Hollandse Hoogte

Klein broertje

O’Neal heeft een bijzonder moeilijke tijd achter de rug. De basketballegende verloor in oktober zijn zus Ayesha Harrison-Jex, nadat zij overleed aan kanker. „Ik slaap de laatste maanden niet goed”, ging O’Neal verder. „Ik lach, ik zorg, ik leef, maar als ik thuis kom en de realiteit bekijk, dan heb ik pijn. Om mijn zus. En nu verlies ik ook nog eens een klein broertje. Ik weet dat onze relatie vaak besproken werd, dat onze namen altijd met elkaar verbonden zullen zijn, maar als je het mij vraagt, waren wij gewoon twee sterke karakters die één gemeenschappelijke passie hadden: winnen.”

De laatste jaren groeiden O’Neal en Bryant ook persoonlijk meer en meer naar elkaar. „Hij stuurde geregeld berichtjes naar mijn familie of alles goed was. En ik deed dat ook. Hij probeerde mijn gezin te laten lachen. En ik probeerde dat ook. Toen ik zijn vrouw en kinderen voor het eerst zag, stelde ik me voor als Uncle Shaq: dat was onze band geworden. Ik keek er gigantisch naar uit om onderling te grappen met hem tijdens zijn opname in de hall of fame. Dan zou hij zeggen dat hij vijf NBA-titels won en ik maar vier. En dan zou de rest zeggen dat we er samen tien hadden gewonnen. Maar dat zal dus niet gebeuren.”