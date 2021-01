LaMelo Ball jongste basketballer ooit met triple-double in NBA

Met een leeftijd van 19 jaar en 140 dagen vestigde Ball zijn naam in de recordboeken. De nieuwkomer in de NBA, die afgelopen jaar bij de ’draft’ als derde werd gekozen, is 177 dagen jonger dan de vorige recordhouder Markelle Fultz. Hij maakte in april 2018 in dienst van Philadelphia 76ers voor het eerst een triple-double. Dat betekent dat een basketballer zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers eindigt.

Philadelphia 76ers incasseerde na een flitsende start van het seizoen de tweede nederlaag op rij. De ’Sixers’ verloren met 115-103 van Denver Nuggets, waarbij Nikola Jokic 15 punten maakte en 12 assists gaf. De 39 punten van Tyrsese Maxey bleken niet genoeg voor de thuisclub, die met zeven overwinningen tegenover drie nederlagen nog wel aan kop gaat in het oosten.

Zonder de geblesseerde vedette Giannis Antetokounmpo won Milwaukee Bucks met 100-90 van Cleveland Cavaliers. DeMar DeRozan leidde San Antonio Spurs met 38 punten naar een overwinning op Minnesota Timberwolves, al was daar wel een verlenging voor nodig (125-122). Dallas Mavericks versloeg Orlando Magic met 112-98, vooral dankzij het trio Tim Hardaway jr. (36 punten), Trey Burke (29 punten) en Luka Doncic (20 punten, 11 rebounds en 10 assists).