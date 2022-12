Dochter Pelé: ontroerende momenten in ziekenhuis

„Soms is er veel verdriet en wanhoop, andere momenten lachen we en praten we over grappige herinneringen”, aldus Kely. „En wat we het meeste leren is dat we elkaar moeten opzoeken, elkaar moeten vasthouden. Dat is de enige manier waarop het loont. Allen tezamen.”

Pelé, die met de Braziliaanse voetballers in 1958, 1962 en 1970 de wereldtitel won, ligt sinds 29 november in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo. Hij heeft darmkanker en extra zorg nodig vanwege „problemen aan nieren en hart”, zo lieten de artsen onlangs weten. Deze week kwamen er geen nieuwe gezondheidsupdates naar buiten. Kely Nascimento deelde via sociale media wel een aantal foto’s met familieleden vanuit de ziekenhuiskamer van Pelé.