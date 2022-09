Drama voor Primoz Roglic: kopman Jumbo-Visma stapt uit Vuelta na harde val

De 32-jarige Roglic kwam dinsdag in de slotmeters van de zestiende rit spectaculair ten val en bolde bebloed over de streep, met verwondingen aan de rechterelleboog, -heup en -knie. Het was afwachten of de uitdager van rodetruidrager Remco Evenepoel de handdoek zou gooien óf toch zou verder rijden. Het is het eerste geworden dus.

„Jammer genoeg zal Primoz Roglic niet kunnen starten in de zeventiende etappe als gevolg van zijn valpartij van gisteren”, meldt Jumbo-Visma. „Word snel beter kampioen! Bedankt voor alle mooie momenten in deze Vuelta. Je had ambitieuze plannen voor de laatste dagen, maar jammer genoeg mocht het niet zo zijn.”

De Ronde van Spanje was voor de 32-jarige Sloveen altijd de ronde van de bevrijding. Telkens nadat het in de Tour de France misging, nam Rogla zijn revanche bij de zuiderburen. In 2019 boekte hij er zijn eerste eindzege, om een jaar later de bittere smaak van het dramatische slot in de Tour van dat jaar weg te spoelen. Toen verloor de kopman van Jumbo in de allesbeslissende tijdrit het geel aan landgenoot Tadej Pogacar.

Op jacht naar vier eindzeges Vuelta

Vorig jaar haalde Roglic na verschillende valpartijen Parijs niet, waarna hij zijn derde eindwinst op rij in Spanje boekte. En dit jaar moest hij de Tour met breukjes in zijn ruggenwervel verlaten na een val in de vijfde rit.

Hoewel hij allesbehalve fit aan de start in Utrecht verscheen, wilde hij koste wat kost het kwartet aan eindzeges binnenhalen. Tot afgelopen weekeinde leek dat een hopeloze missie te worden, omdat Evenepoel een klasse apart bleek, maar Roglic vocht zich terug in deze Vuelta.

De Sloveen van Jumbo-Visma kwam dinsdag kort voor de finish echter ten val. Roglic, die de afgelopen drie edities van de Vuelta won, stond tweede in het algemeen klassement op 1 minuut en 26 seconden van klassementsleider Evenepoel. Door de opgave van Roglic is Enric Mas nu de nieuwe nummer twee, met een achterstand van 2.01 op Evenepoel. De piepjonge Juan Ayuso, die eerder deze Vuelta nog positief testte op corona, is derde.

Bekijk hieronder de beelden van de valpartij: