’Bauke Mollema en Wilco Kelderman outsiders in Luik-Bastenaken-Luik’

Roglic eindigde woensdag als tweede achter Alaphilippe en hoopt zijn titel te verdedigen in Luik, om zo voor de dubbel te zorgen in één week tijd voor Jumbo-Visma. Wout van Aert zegevierde in de Amstel Gold Race.

Primoz Roglic (links) en Tadej Pogacar behoren tot de topfavorieten in Luik-Bastenaken-Luik. Ⓒ BSR Agency

Bauke Mollema (11e in de Waalse Pijl) krijgt twee sterren van Breukink, terwijl hij Wilco Kelderman (37e in de Amstel) een ster toekent.

Thomas Pidcock stond normaliter ook hoog in de peilingen, maar die haakte dit weekeinde alsnog af, omdat hij nog te veel last ondervindt van zijn val in de Waalse Pijl. Wout Poels won in 2016 in Luik, maar Breukink ziet hem zondag geen rol spelen om de winst in het wielermonument.

Vrouwen

Bij de vrouwen is er een gerede kans dat het een Nederlands onderonsje wordt tussen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. De eerste won de laatste voorjaarsklassieker in 2017 en 2018, Van Vleuten was de beste in 2019.

Favorieten bij de mannen

Vijf sterren: Tadej Pogacar

Tadej Pogacar Vier sterren: Julian Alaphilippe, Primoz Roglic

Julian Alaphilippe, Primoz Roglic Drie sterren: Alejandro Valverde, Maximilian Schachmann

Alejandro Valverde, Maximilian Schachmann Twee sterren: Michael Woods, Bauke Mollema, Richard Carapaz, Marc Hirschi

Michael Woods, Bauke Mollema, Richard Carapaz, Marc Hirschi Een ster: David Gaudu, Tim Wellens, Warren Barguil, Jakob Fuglsang, Wilco Kelderman