Harde kern supporters PSG plant boycot wedstrijden: ’Enige oplossing’

„Recente gebeurtenissen en de aard van onze relatie met de directie doen ons geloven dat dit de beste en enige oplossing is om een gemeenschappelijke toekomst te behouden”, valt te lezen in een brief van de ultra’s.

Twee topaankopen zijn uit de gratie. De fans fluiten tegenwoordig de Argentijnse superster Lionel Messi en de Braziliaanse vedette Neymar herhaaldelijk uit. Messi werd onlangs beboet en geschorst omdat hij zonder toestemming een promotiebezoekje aan Saoedi-Arabië had gebracht. De laatste dagen werd hij in verband gebracht met een overstap naar een club in dat land. Hij zou er 360 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Fans protesteerden onlangs bij de woning van Neymar. Tot grote verontwaardiging van de club, die de veiligheidsmaatregelen rond de aanvaller heeft aangescherpt.

PSG heeft zijn zinnen gezet op de koop van het Stade de France, waar 81.000 toeschouwers in kunnen. De club speelt al bijna vijftig jaar in het Parc des Princes, dat een capaciteit heeft van 48.500 toeschouwers.