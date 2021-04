Teams unaniem: dit jaar drie sprintraces in Formule 1

De tien teams stemden maandag unaniem in met het probeersel, dat al langere tijd in de lucht hing. De sprintkwalificatierace zal twee keer worden verreden in Europa en een keer daarbuiten. In Europa zal het gaan om Silverstone en Monza. Ook Brazilië werd eerder genoemd, maar het is nog maar de vraag of die race dit jaar doorgaat.

Tijdens de drie weekenden zal er op vrijdag een vrije training zijn van een uur en een ’normale’ kwalificatie, zoals die gewoonlijk op zaterdag wordt verreden. Met dit verschil dat in die sessie op zaterdag nu de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag (honderd kilometer) wordt uitgemaakt.

Op zaterdag is er eerst weer een training, gevolgd door de nieuwe sprintkwalificatierace. De nummers een, twee en drie krijgen daarvoor ook punten (drie, twee, een).