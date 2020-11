Erik van Muiswinkel: ’Harry van Raaij was beroemd tot in Amsterdam Zuid-Oost’

Erik van Muiswinkel (links, in de rol van Harry van Raaij) en Harry van Raaij zelf. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wie deze eeuw aan de net overleden Harry van Raaij dacht, die dacht welhaast automatisch aan Erik van Muiswinkel, de Haarlemse cabaretier die tussen 2000 en 2003 in Studio Spaan drie jaar lang met groot succes in de huid kroop van de mateloos populaire PSV-voorzitter. Het was zijn meest succesvolle typetje.