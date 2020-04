Heerenveen neemt afscheid van Van Rhijn

Van Rhijn begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde later voor Club Brugge. Heerenveen nam hem vorig jaar transfervrij over van AZ.

„We hebben afgelopen zomer samen heel bewust gekozen voor een eenjarig contract”, vertelt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen. „Onlangs hebben we meerdere gesprekken gevoerd en de keuze gemaakt om na dit seizoen niet met elkaar door te gaan. Wij waarderen de rol die Ricardo dit seizoen met zijn ervaring in de groep heeft gespeeld. Zowel als voetballer als persoon. We wensen hem dan ook alle succes toe bij de volgende stap in zijn carrière.”

Jens Odgaard namens sc Heerenveen in actie tegen Ajax. Ⓒ ANP Sport

Dinsdag werd al bekengemaakt dat Jens Odgaard vertrekt. De spits uit Denemarken scoorde dit seizoen zeven maal in 24 duels voor zijn Friese club.

Heerenveen huurde Odgaard van Sassuolo. De 21-jarige aanvaller keert nu terug naar die Italiaanse club, zo meldt de eredivisionist op de eigen website.

Heerenveen neemt ook afscheid van Trevor Doornbusch, die afgelopen jaar achter Warner Hahn en Filip Bednarek als derde doelman dienstdeed.