’Spelers Barcelona willen Patrick Kluivert als trainer’

Op het hoogste niveau blijft Kluiverts trainerservaring vooralsnog beperkt tot de functie als bondscoach van Curaçao. Hij heeft wel al ervaring als assistent, onder meer bij Oranje, en was ook al directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain.

Honderd goals

Kluivert, die in zijn carrière meer dan honderd keer scoorde voor de Catalanen, dwingt in Barcelona respect af met zijn palmares. In Spanje gaan er geluiden op dat hij „de Zidane van Barcelona moet worden”, een verwijzing naar het spelersverleden van de huidige succestrainer van Real Madrid. Waar Lionel Messi de leider op het veld is, zou Kluivert die langs de zijlijn kunnen worden. Bij Barcelona staat ook Frenkie de Jong onder contract.

Dat de huidige technische staf weinig respect afdwingt, werd enkele weken geleden al pijnlijk duidelijk bij een drinkpauze tijdens een wedstrijd. De spelersgroep leek amper geïnteresseerd in de uitleg van de assistent van trainer Sétien. Toen die Messi probeerde instructies te geven, liep die hem zelfs straal voorbij.

Champions League

Setién zat vrijdag samen met voorzitter Josep Bartomeu nadat Barcelona voor het eerst in drie jaar de titel aan aartsrivaal Real Madrid moest laten. In een persconferentie op zaterdag zei Stién dat hij „niet aan opstappen denkt. We kunnen de Champions League nog winnen.” De vraag is of hij nog echt aan het roer zal staan als de return van de achtste finale van de Champions League op 8 augustus gespeeld wordt.

Overigens wordt de kandidatuur van Kluivert bij Barcelona door diverse andere Spaanse media weer ontkracht.