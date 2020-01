Opvallende uitspraak Primoz Roglic

De kopman van de Nederlandse wielerformatie zegt namelijk trotser te zijn op zijn podiumplek in de Giro d’Italia. „Dat was een knappere prestatie, na zo veel pech en tegenslagen”, zegt hij in gesprek met CyclingNews.

De Sloveen leek in eerste instantie de Ronde van Italië van 2019 te gaan winnen, maar had niet gerekend op een aanval van Richard Carapaz, die uiteindelijk dan ook beslag legde op de eindzege.

Gevecht

De Sloveen legt uit: „Het winnen van de Vuelta was een geweldig succes, maar ik ben trotser op mijn Giro-podium. Ik voelde me namelijk niet goed tijdens de ronde, zo had ik last van maagproblemen. Dat was toch het grootste probleem, maar we hebben daardoor wel geleerd wat je nu moet eten tijdens een grote ronde. Het was echt een gevecht met mezelf.”

Aan opgeven heeft Roglic toen nooit gedacht: „Ik had mijn seizoen echt afgestemd op de Giro, waardoor het gewoon geen optie was om eruit te stappen. Ik had nog nooit een grote ronde gereden als kopman. Ik denk dat we de opgedane ervaringen kunnen gebruiken voor de volgende koersen.”

Dumoulin

Ook gaat hij nog wat dieper in op het kopmanschap bij Jumbo-Visma, dat hij deelt met Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. „Ik vind het goed, want hoe meer sterke renners, des te sterker het team. Het maakt het wat mij betreft niet gecompliceerd. We willen allemaal winnen, maar ook in het winnende team zitten. Ik heb geen probleem om voor Dumoulin te werken en andersom ook niet.”

Hij vervolgt: „Dat hij erbij is gekomen betekent dat het niveau omhooggaat voor de rest van het team. Ik denk dat ik de Tour kan winnen, ik hoop het in ieder geval. Iedereen droomt daarvan, maar ik wil ook gewoon in het winnende team zitten. Het is nog ver weg om te zien hoe we aan de start van de Tour zullen beginnen. Ik heb er wel zin in. Je moet gewoon de beste zijn daar. Zo simpel ligt het.”

Bekijk ook: Het jaar van de waarheid voor Tom Dumoulin