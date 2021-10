Rafael Nadal: ’Ik weet niet wanneer ik weer kan tennissen’

Het laatste toernooi van ’Rafa’ was in augustus bij de Citi Open in Washington. Daarna gaf hij aan de US Open over te slaan en te willen herstellen van zijn blessure. Eerder in het jaar had Nadal al last van rugklachten. Daarna moest hij zich voor zowel Wimbledon als de Olympische Spelen afmelden door zijn voetblessure.

„Ik heb geen idee wanneer ik weer kan spelen”, aldus de Spanjaard. „Er zijn altijd dingen die je niet voor 100 procent kunt beïnvloeden, maar in mijn hoofd ben ik vrij over wat ik wil. Ik heb er vertrouwen in dat we een positieve weg gaan inslaan.”

De Spaanse voormalig nummer 1 van de wereld staat net als Novak Djokovic en Roger Federer op twintig zeges in grandslamtoernooien. Daarmee zijn ze de recordhouders.