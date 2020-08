Ajax ruim langs FC Utrecht in oefenduel

Labyad speelde alleen de eerste helft. Hij opende de score en verzilverde ook twee vrije trappen. Lang tekende voor de 2-0 en bereidde een treffer van Nicolás Tagliafico (3-0) voor. Bij een voorsprong van 5-0 wisselde trainer Erik Ten Hag in de rust negen veldspelers. Lang bleef tot de 75e minuut op het speelveld, maar was niet meer zo dreigend als tijdens de eerste 45 minuten.

Bij Ajax kregen na rust talenten als Sontje Hansen, Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Naci Ünüvar een kans. Zij wisten FC Utrecht niet zo in verlegenheid te brengen als in de eerste helft. Othmane Boussaid bepaalde namens FC Utrecht met een fraaie treffer de eindstand (5-1).

De 27-jarige Labyad slaagde er de afgelopen twee jaar niet in een basisplaats bij Ajax te veroveren. De 21-jarige Lang werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen verhuurd aan FC Twente. Labyad en Lang konden zich laten zien omdat de aanvallers Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar met lichte klachten aan de kant bleven. Vleugelspits David Neres is na negen maanden nog onvoldoende fit om een wedstrijd te spelen.

Zonder de geblesseerde André Onana en aanwinst Mohammed Kudus (werkvergunning) maakte Ajax vooral voor rust een goede indruk in de Johan Cruijff ArenA, waar 2770 fans aanwezig waren. Ajax mocht 4500 supporters toelaten.

Ajax won afgelopen zaterdag een oefenduel met RKC Waalwijk (6-1). Trainer Ten Hag en zijn spelers vertrekken zaterdag naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Ajax oefent daar tegen Wolfsberger AC (18 augustus) en Red Bull Salzburg (25 augustus).

Ten Hag

Trainer Ten Hag was na de oefenzege zeer te spreken over het spel van Labyad en Lang. „Ze hebben het uitstekend gedaan”, zei hij. „Ik vond ze niet alleen dreigend maar ook heel intelligent spelen.”

Labyad was de vervanger van de licht geblesseerde Dusan Tadic en scoorde dus driemaal. „Ik heb tegen hem gezegd dat hij zich ook op de positie van spits moet richten”, zei Ten Hag. „Ik vond hem ook prima druk zetten. Maar ik wist dat hij dit kon. Hij heeft ook bij FC Utrecht onder mij wel eens in de spits gespeeld.”

Lang tekende voor de 2-0 en bereidde de 3-0 van Tagliafico voor. „Noa had ook veel dreiging aan de bal”, zei Ten Hag. „Hij heeft een goed signaal afgegeven. We moeten kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. We hebben veel keuze op de vleugels, maar we hebben ook veel spelers nodig.”

Bij Ajax ontbraken naast Tadic ook Klaas-Jan Huntelaar en Carel Eiting met lichte klachten. André Onana was er ook nog niet bij maar heeft de training wel weer hervat. Mohammed Kudus wacht op een werkvergunning en David Neres heeft na negen maanden afwezigheid nog even tijd nodig. „We moeten het nog even bekijken maar ik verwacht dat ze bijna allemaal zaterdag mee op trainingskamp naar Oostenrijk gaan”, zei Ten Hag.