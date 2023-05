Blamage Ajax tegen FC Twente blijft zonder gevolgen

Dat de belangen groot waren voor de gasten, werd de eerste twintig minuten duidelijk, want het elftal van John Heitinga stond stijf van de stress. Al na een minuut speelde Edson Alvarez te kort terug, maar Manfred Ugalde wist niet te profiteren. Wat keeper Geronimo Rulli daarna liet zien had meer weg van slapstick dan van voetbal. De keeper schoot de ballen links en rechts over de zijlijn of bracht een medespeler in de problemen.

Het was dan ook een wonder dat het elftal van Ron Jans niet op voorsprong kwam. Michael Sadilek was het dichtstbij, maar trof de lat. Dat de Amsterdammers na 31 minuten de leiding namen, was tegen de verhouding in, maar wel in een fase dat ze iets beter in de wedstrijd kwamen.

De aanloop tot de 0-1 was een aanval uit het boekje, maar Joshua Brenet moest zich de tegentreffer wel aanrekenen. De verdediger van FC Twente stond op de bal en liet zich aftroeven door Dusan Tadic. Via Mohammed Kudus en Steven Bergwijn kwam de bal bij Kenneth Taylor, die slim zijn ’maatje’ Brian Brobbey inspeelde. De spits van Ajax hield het overzicht en bediende Tadic. Het stiftje van de Serviër, die tegen zijn oude club niet juichte, was Lars Unnerstall te machtig (0-1).

Bekijk ook: Ajax neemt geen risico met staken

Bekijk hier de openingsgoal van Tadic.

De sterk spelende Ramiz Zerrouki was twee minuten later dicht bij het Twente antwoord. De Feyenoord-aanwinst schoot echter over. Daarna had Ajax het duel moeten beslissen. Kenneth Taylor ondernam volledig vrijstaand een slechte schotpoging en Brobbey vuurde net naast.

Manfred Ugalde heeft voor de 1-1 gezorgd. Ⓒ Pro Shots

Het bleken dure misser, want wat zich – met Davy Klaassen als vervanger van Brobbey – aan het begin van de tweede helft afspeelde, was te gek voor woorden. Na de aftrap van Ajax (!) scoorde FC Twente binnen twintig seconden. Taylor leverde de bal als een kleuter in, Wijndal greep half in en Alvarez deed hetzelfde als in de eerste helft: stuntelen. Brenet pakte de bal af, zette voor en Ugalde kopte binnen (1-1).

Bekijk ook: PSV stelt voorronde Champions League veilig in Alkmaar

Vijf minuten later moest Ajax echt gaan vrezen voor de beschamende vierde plaats. Na een overtreding van Klaassen zette Vaclav Cerny voor en kopte Julio Pleguezuelo binnen (2-1). In Alkmaar stond het nog 0-0, waardoor Ajax virtueel nog op de derde (Europa League-) plaats stond. Een treffer van de Alkmaarders zou echter de ’degradatie’ naar de Conference League betekenen. Om niet afhankelijk van het resultaat in het Afas-stadion te zijn, restte de gasten maar één ding: de 2-2 maken.

Bekijk hier de 2-1 van de tukkers.

Dat besefte Heitinga ook, want ondanks de 0-1 in Alkmaar van Xavi Simons, koos hij voor plan B: Lorenzo Lucca en Steven Berghuis in de plaats van Wijndal en Taylor. Maar in plaats van de gelijkmaker, waar Lucca een levensgrote kans op kreeg, scoorde FC Twente via Cerny de fraaie 3-1. Het zorgt ervoor dat de aanstekelijk en goed spelende ploeg van Ron Jans, die zoals verwacht zijn sportieve plicht deed, met liters vertrouwen de play-offs in gaat.

Voor Ajax is het uithuilen en volgend seizoen opnieuw beginnen. Een geluk bij een ongeluk voor Mislintat is dat hij in Enschede op een presenteerblaadje kreeg waar het allemaal aan schort. Het zal hem helpen bij de hoogst noodzakelijke reparatiewerkzaamheden.

Wout Brama

Prachtig was het emotionele afscheid van Wout Brama, de clublegende die in de slotfase het afscheid kreeg dat hij verdient.