Bernhard ten Brinke uit Dakar Rally na flinke koprol

„Op 40 kilometer voor de finish was het een fijne piste. Tenminste, dat dachten we. In het overzicht stond niks aangegeven. We reden zo’n 160 kilometer per uur in de zesde versnelling en opeens kregen we drie greppels van zo’n anderhalve meter diep. De auto sloeg daardoor meermaals over de kop”, aldus Ten Brinke.

„Ik wil het team bedanken voor het goede werk, maar ook voor de veiligheid van de auto. De impact was enorm, maar Tom en ik mogen van geluk spreken dat we ongedeerd zijn.”

De Dakar Rally is woensdag zonder Ten Brinke vervolgd met de vierde etappe, van Wadi Ad-Dawasir naar Riyad.