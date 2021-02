Analyse: ’Ongelikte beer’ John Stegeman presteerde naar mogelijkheden PEC

Voetbal

Invallers redden PSV en trainer Roger Schmidt tegen Vitesse

PSV heeft in de strijd om de landstitel in de Eredivisie ternauwernood een volgende klap kunnen voorkomen. Thuis tegen Vitesse beslisten de invallers van trainer Roger Schmidt - Mario Götze en Donyell Malen - in de slotfase de wedstrijd. De Eindhovenaren bogen een 0-1 achterstand om in een 3-1 zege....