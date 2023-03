Zwangere Ellen van Dijk wil volgend jaar terugkeren in peloton

Kopieer naar clipboard

Ellen van Dijk Ⓒ ANP/HH

Ellen van Dijk verwacht in september haar eerste kindje. De 36-jarige regerend wereldkampioene tijdrijden komt dit wielerseizoen niet in actie. Ze heeft zich ten doel gesteld om volgend jaar terug te keren, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.