Petities voor Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht

Ook de fans van SC Cambuur en De Graafschap, de nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie die niet promoveren, en FC Utrecht, dat naast Europees voetbal heeft gegrepen, proberen een duit in het zakje te doen. Zo zijn er petities opgestart op de website petities.nl.

’Gewoon promotie en degradatie’

De Cambuur- en De Graafschap-fans, die de petitie zijn begonnen, betogen ,,dat er dit seizoen gewoon promotie en degradatie moet zijn” en leggen het verzoek neer ,,om Cambuur en De Graafschap te laten promoveren naar de Eredivisie”. Deze petitie is inmiddels meer dan 15.000 keer ondertekend.

In de andere petitie wordt de KNVB verzocht om het genomen besluit over de verdeling van de Europese tickets aan te passen. De initiatiefnemers betogen: ,,De bekerfinale zal gespeeld moeten worden. Dit kan in plaats van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die toch niet gespeeld zal worden komend seizoen.”

Ook stellen de initiatiefnemers dat er ,,op basis van de UEFA-coëfficiënten gekeken moet worden naar de verdeling van de tickets in de competitie”. Deze petitie is inmiddels meer dan 6.000 keer ondertekend.