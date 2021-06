Daley Blind: ’Assist op Robin van Persie heeft mijn leven veranderd’

„Die wedstrijd heeft misschien wel mijn leven veranderd”, zegt de routinier van Oranje. „De hele wereld keek mee, mijn naam viel overal en door die wedstrijd werd misschien wel de interesse van Manchester United verder aangewakkerd. Ik heb vervolgens een mooie stap mogen maken”, aldus Blind.

„Die bal en die wedstrijd zullen altijd een bijzondere herinnering vormen. Voor bijna elk eindtoernooi komen die beelden weer voorbij. Dat is leuk. Maar daarna ga je over tot de orde van de dag.”

Dat zijn vader assistent-bondscoach was, maakte het bronzen WK in Brazilië extra bijzonder. „Het was fantastisch om dat samen te mogen meemaken. Als we na de wedstrijd iets aten of dronken, genoten we daar samen van. Ik mis hem nu niet, want ik spreek hem elke dag.”

