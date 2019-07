’Schippers voelt dat het vlakbij is’

Schippers’ coach Bart Bennema reageerde na afloop: „Ik ben heel tevreden over Dafne’s race. Jammer dat de atletes bij de eerste start teruggefloten werden, want toen waren haar eerste twee passen nog iets beter. Het goede is dat Dafne voelt dat het vlakbij is, die tijd onder de 11 seconden. Ze heeft zich goed aan de opdracht gehouden. Die was ’voer de race goed uit’. De laatste twee Diamond League-wedstrijden van Dafne waren minder. Stanford vanwege de jetlag, Rabat was haar derde wedstrijd in één week.”

Fraser-Pryce ongenaakbaar

Schippers heeft nog bijna drie maanden tot aan de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar, die vanwege de hitte aldaar pas op 27 september starten. De winst in Lausanne ging naar de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, die met 10.74 vooralsnog ongenaakbaar is (samen met haar landgenote Elaine Thompson), maar zij verkeert in topvorm vanwege de selectiewedstrijden in haar land die onlangs werden gehouden. Schippers nadert nu al haar beste tijd van 2018 van 10.99, die ze toentertijd tijdens de EK atletiek in Berlijn liep.

In het voorprogramma verbeterde hordespecialiste Nadine Visser haar persoonlijke record op de 100 meter met een tiende seconde naar 11.34. Ze kandideert zich daarmee voor het 4x100 meter estafetteteam, alhoewel de combinatie met de 100 meter horden op de WK lastig zijn. Dat geldt niet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. „Ik denk dat Nadine nog zeker één tiende sneller kan. Op de Nederlandse kampioenschappen doet ze waarschijnlijk ook de 100 meter, maar de prioriteit blijft natuurlijk op de horden. Vrijdag aanstaande loopt ze weer in Weinheim.”

4x100 estafette

Later op de avond won Schippers de 4x100 meter estafette met Nadine Visser, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney in 42,33, wereldwijd de tweede beste jaartijd na de Verenigde Staten. Het Nederlands record is 42.04.