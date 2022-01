Christian Eriksen bijna binnen bij Brentford FC

Brentford heeft een Deense coach (Thomas Frank) en telt maar liefst acht Denen al in de selectie. Daarmee komt Eriksen in vertrouwde omgeving en kan hij ook terug naar de stad waar hij eerder woonachtig was. Zijn zaakwaarnemer, de Nederlander Martin Schoots, voert op dit moment gesprekken met de leiding van Brentford.

In Italië mocht Eriksen niet meer voetballen, omdat oude reglementen bepalen dat topsporters met een geïmplanteerd icd-kastje niet mogen worden ingezet op profniveau. Om die reden moest Inter, dat hem 18 maanden terug voor bijna 20 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur, hem vrijgeven.

Eriksen wil dolgraag naar het WK in Qatar met het Deense nationale team. Bij Brentford kan hij zich met tal van Denen om hem heen weer in de kijker spelen.

Meetrainen met Jong Ajax

Ajax-fans die hoopten dat de man, die op zijn 21e jaar vertrok uit de ArenA, zou terugkeren zullen teleurgesteld zijn. Eriksen dook eind vorige week opeens op in Amsterdam en ging meetrainen bij Jong Ajax. Daar stonden de spelers versteld van zijn fitheid en kwaliteit, die hij nog altijd bezit. Maar Eriksen wilde alleen het groepsgevoel weer even meemaken en op niveau trainen, totdat zijn contract in Engeland helemaal rond is en de medische keuring achter de rug is. Dat laatste is uiteraard een belangrijke stap in het hele proces van zijn rentree op het hoogste niveau.

Eriksen kan de komende weken mooi instromen bij zijn nieuwe club, aangezien er komend weekeinde geen competitieprogramma is vanwege een interlandperiode. Hij zal enige tijd nodig hebben om het ritme te vinden maar hij hoopt dit seizoen nog veel minuten te maken.

De komende vier wedstrijden, na de interlandperiode, liegen er niet om: Manchester City uit, de derby tegen Crystal Palace thuis, Arsenal uit en Newcastle United thuis. Maar dat is ook wat Eriksen wil, weerstand in elke wedstrijd. Om die reden ging hij niet in op de interesse van drie Nederlandse clubs, waaronder PSV.