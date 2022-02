Edwin van der Sar op doel geen optie voor Erik ten Hag

„Ik heb weinig smaken over. En dat is heel ongelukkig. Tot de wedstrijd tegen Benfica hadden we er drie en nu hebben we er nog één.” Hoewel tweede keeper Charlie Setford pas zeventien is en algemeen directeur Edwin van der Sar lid van Ajax is, blijkt het voor Ten Hag geen optie hem op te laten trainen voor het geval dat Onana ook wegvalt. „Nee, dat overweeg ik niet.”

Scheidsrechter Kamphuis en VAR Nijhuis missen strafschop

Jochem Kamphuis had de inhaalrace van Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles een stuk eenvoudiger kunnen maken. De scheidsrechter miste in de 55e minuut bij een 2-0 stand een honderd procent penalty voor de Amsterdammers. Eagles-doelman Andries Noppert nam een achterbal, maar dat ontging Gerrit Nauber die terwijl het spel dus was hervat in het strafschopgebied zijn hand op de bal legde.

„Dat heb ik zeker meegekregen, een heel merkwaardig moment”, ergerde Ten Hag zich desgevraagd zichtbaar. De trainer van Ajax had de pech dat VAR Bas Nijhuis in Zeist zat te slapen. „Ik heb het incident bewust niet zelf aangekaart, omdat ik het ongepast vind om daar de nadruk op te leggen”, aldus Ten Hag. Eerder beklaagde hij zich wel dat Ajax bij de eerdere zeperds bij Heracles Almelo (0-0) en tegen Go Ahead Eagles-thuis ook een strafschop werd onthouden.