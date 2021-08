Uitstel aangevraagd voor competitieduel Sevilla - FC Barcelona

Volgens het competitieschema speelt Barcelona op zaterdag 11 september tegen Sevilla, maar op verzoek van de clubs heeft La Liga uitstel aangevraagd bij de Spaanse voetbalbond. Datzelfde geldt voor de wedstrijd Villarreal - Alavés.

De komende interlandperiode duurt in Zuid-Amerika twee dagen langer dan in de rest van de wereld, wat betekent dat de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind volgende week terugkrijgen. De Spaanse bond had beroep aangetekend tegen die beslissing, maar het internationaal sporttribunaal CAS wees dat af. Clubs uit Spanje en ook uit andere Europese competities hebben gedreigd spelers niet vrij te geven vanwege de twee extra dagen.

La Liga, de organisator van de hoogste Spaanse divisies, blijft zich via de juridische weg verzetten tegen het verlengen van de interlandperiode in Zuid-Amerika. Het programma voor de vierde speelronde in de Spaanse competitie (10-13 september) is wel alvast aangepast. Zo zijn de wedstrijden van onder meer Atlético en Real Madrid verplaatst van zaterdag naar zondag (12 september). Koeman heeft met Barcelona mogelijk zelfs een vrij weekeinde.

La Liga biedt de clubs chartervluchten aan om hun Zuid-Amerikaanse internationals na de WK-kwalificatiewedstrijden zo snel mogelijk terug te halen naar Spanje.