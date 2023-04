Prijs voor Van Bommel in België: trainer wint beker met Nederlands getint Antwerp

Dat leek op voorhand wel te voorspellen, tegen de nummer dertien van België, die nu al een maandenlange zomervakantie tegemoet gaat. Dit was een gevalletje ’maar het moet nog wel even gebeuren’. En zo geschiedde. Van Bommel zette met Janssen, Calvin Stengs, Gyrano Kerk en Jurgen Ekkelenkamp, allen basisspeler in de bekerfinale, de kroon op een spectaculair bekeravontuur. Antwerp versloeg in de kwartfinale al Racing Genk en ook Union Sint-Gillis ging er na een dubbele ontmoeting in de halve finale aan (na strafschoppen). Respectievelijk de nummers één en twee, waarmee Antwerp de komende weken de play-offs om de Belgische landstitel ingaat, met een minimaal onderling verschil.

De sfeer in Brussel was fantastisch met beide fanatieke supportersgroepen, maar zij zagen lang weinig spectaculairs terug op het veld. Tot aan de 33e minuut. Een vlot lopende aanval van Antwerp werd bij Ekkelenkamp in het strafschopgebied abrupt onderbroken. Strafschop, oordeelde arbiter Jonathan Lardot, die daarvoor weinig tempo in de wedstrijd liet komen met zijn optreden. Janssen, de spits die onlangs bedankte voor Oranje, had geen last van bekerkoorts en schoot laag in de linkerhoek feilloos binnen. Maar Lardot bleek ditmaal nog niet te hebben gefloten. De Antwerp-aanhang kon vervolgens alsnog de gaten in het beton springen van vreugde, toen Janssen de herkansing ’gewoon’ via de binnenkant van de paal in de rechterbenedenhoek plaatste.

Tekst gaat verder onder de tweet

Succestijdperk Van Bommel en Overmars

Antwerp nam een voorschot op de bekerwinst, tegen een tot aan de rust machteloos KV Mechelen, overigens getraind door voormalig Belgisch international Steven Defour. Het spel van Antwerp werd er na rust steeds soepeler op en het was wachten op de tweede treffer van de ploeg van Van Bommel. Janssen kwam dichtbij, toen hij tegen het uur spelen van buiten het strafschopgebied op doel vuurde, maar doelman Gaëtan Coucke op zijn weg vond. Mechelen probeerde het vervolgens nog wel met flink wat opportunisme, maar gaf Antwerp daarmee nog meer ruimte.

Vincent Janssen (l) heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Na 80 minuten werd Calvin Stengs over de linkerflank weggestuurd en het voormalige toptalent van AZ, dat veelvuldig voor dreiging zorgde, leverde de perfecte voorzet af. Bij de tweede paal schoot invaller Michel-Ange Malikwisha binnen: 2-0. Daarmee werd Brussel van Antwerp. De aanhang vierde tot aan het laatste fluitsignaal luidkeels het nieuwste succes van de zo roemruchte club, die met Van Bommel en Marc Overmars bouwt aan een nieuw succestijdperk. Antwerp kan jacht gaan maken op de dubbel.

Alessio Da Cruz, onder meer voormalig FC Twente, Parma en FC Groningen, viel bij rust in bij Mechelen. En Lucas Bijker (ex-Cambuur) moest geblesseerd verstek laten gaan bij Malinwa.