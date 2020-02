Patrick Roest is de wanhoop nabij na tweede WK-deceptie

Teleurstelling bij Patrick Roest na de rit op de 10.000 meter op het WK afstanden schaatsen. Ⓒ ANP

SALT LAKE CITY - De vraagtekens dansen boven zijn vermoeide hoofd. De ogen staan dof, en zijn lichaamshouding vertelt dat de dubbele nederlaag op zijn stayer-afstanden tijdens de WK in Salt Lake knetterhard is aangekomen bij Patrick Roest. Waardoor? Hij heeft even geen antwoord op alle vragen.