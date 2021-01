Huntelaar ontbreekt in Ajax-selectie voor Klassieker

Huntelaar ontbreekt zondagmiddag al in de wedstrijdselectie van Ajax. „Hij heeft last van zijn kuit”, zei trainer Erik ten Hag vlak voor de wedstrijd bij ESPN. De coach wilde niet ingaan op een eventueel vertrek van de spits naar Duitsland. „Wij zijn met Feyenoord bezig.”

Huntelaar gaf enkele weken terug aan te stoppen met voetballen aan het einde van dit seizoen. Deze week werd bekend dat Schalke zijn zinnen heeft gezet op de huidige spits van Ajax, die eerder van 2010 tot 2017 in Gelsenkirchen speelde.

Zijn oude club Schalke verkeert in acute degradatienood en trok bij de spits aan de bel. Voor de Ajax-aanvaller een lastige keuze: stoppen met wellicht een landstitel in Amsterdam of zijn carrière eindigen bij zijn andere liefde: Schalke.

Na het duel met FC Twente, waarin hij donderdag twee keer scoorde, wilde de oud-international zelf nog niet zeggen waar zijn voorkeur naar uitgaat.