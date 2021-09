Roger Schmidt-momentje voor Arne Slot

Feyenoord-trainer Arne Slot had geen data bij de hand, maar zag met het blote oog dat Jens Toornstra er na een uur spelen doorheen zat. „Het was mijn waarneming, en ook Alireza Jahanbakhsh miste frisheid. Daarom haalde ik ze in de 67e minuut naar de kant.”

Het zorgde voor een Schmidt-momentje bij Slot. De Duitse trainer van PSV verklaart zijn wissels ook regelmatig door te stellen dat hij ziet dat een speler de energie mist om te doen wat hij moet doen. Toornstra ging naar de kant voor de Noor Fredrik Aursnes en Jahanbakhsh ruimde het veld voor Cyriel Dessers, die na een schitterende individuele actie diep in blessuretijd de 5-3 maakte.

Bekijk ook: Volle Kuip bewijst tegen NEC zijn meerwaarde voor Feyenoord

Slot: „In de basis wissel ik omdat het elftal dat nodig heeft of omdat een speler kampt met fysieke klachten. Uit voorzorg wisselen om ze in het verdere verloop van de competitie niet in het rood te laten komen, is voor mij geen uitgangspunt.”

In de afgelopen dagen na PSV-Feyenoord (0-4) gaven Schmidt en Slot elkaar regelmatig wat steken onder water zonder elkaars naam te noemen.