Toney ondanks gokschandaal in Engeland-selectie, Deschamps noemt namen voor Oranje-kraker

Na de verloren eindstrijd tegen Argentinië zag Deschamps onder anderen Hugo Lloris en Raphaël Varane hun interlandcarrière beëindigen. Karim Benzema, die er niet bij was in Qatar vanwege een blessure, is evenmin beschikbaar. De 36-jarige Olivier Giroud zit wel weer bij de selectie.

„De groep moest vanwege het afscheid van enkele spelers verjongd worden, maar er zit altijd een sportieve logica achter”, legde Deschamps uit. „In mijn gedachten moeten we ons altijd voorbereiden op de middellange termijn. Dat betekent dat we spelers in de groep hebben met het oog op de toekomst, terwijl we toch kunnen blijven concurreren.”

Na het vertrek van aanvoerder Lloris en vice-aanvoerder Varane moet Deschamps ook op zoek naar een nieuwe captain. De bondscoach gaf aan dat hij nog geen beslissing heeft gemaakt. „Er zijn er een paar die ik mogelijk acht, uiteraard is Kylian Mbappé er een van. Ik zal met hen overleggen voor ik een besluit neem, want er zit een bepaalde verantwoordelijkheid aan met iets belangrijkere verplichtingen”, aldus Deschamps.

Frankrijk speelt op 24 maart de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. Drie dagen later speelt de ploeg van Deschamps tegen Ierland.

Toney in Engelse voetbalselectie ondanks aanklacht wegens gokken

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft Ivan Toney geselecteerd voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Oekraïne. De 27-jarige spits van Brentford is een opmerkelijke keuze, aangezien hij door de Engelse voetbalbond FA is aangeklaagd voor 262 overtredingen van de gokregels.

„Feit is dat hij voor zijn club speelt”, verklaarde Southgate de selectie van Toney. „Er is geen proces of uitspraak geweest, dus ik weet niet op welke basis we hem niet zouden kiezen. Hij speelt heel goed en hij verdient zijn kans.”

Ondanks de controverse is Toney, die nog wacht op zijn internationale debuut, bezig aan een uitstekend seizoen. De aanvaller staat met zestien doelpunten in 24 competitieduels op de derde plaats van de topscorerslijst, achter Erling Haaland en Harry Kane.

Engeland speelt op 23 maart een uitwedstrijd bij regerend Europees kampioen Italië, waarna drie dagen later een thuisduel met Oekraïne volgt.