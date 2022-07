Huur met optie tot koop FC Utrecht strikt Fransman Sagnan van Real Sociedad

Door Jeroen Kapteijns

Modibo Sagnan (r.), hier in actie tijdens zijn huurperiode bij Tondela Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - FC Utrecht heeft een mondeling akkoord bereikt over het huren met een optie tot koop van de Franse verdediger Modibo Sagnan van Real Sociedad. De Franse jeugdinternational is een linksbenige centrale verdediger en is via de Franse scout Didier Martel in beeld gekomen bij FC Utrecht.