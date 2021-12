Mathieu van der Poel weer tijd aan de kant

Van der Poel maakte afgelopen zondag in Dendermonde zijn rentree, maar moest toen zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. Maandag kreeg hij in Heusden-Zolder een herkansing, maar Van der Poel moest al snel opgeven omdat zijn rug opnieuw was beginnen opspelen. Medisch onderzoek dinsdagochtend bracht een zwelling op een tussenwerverschijf aan het licht

Wanneer de kopman van Alpecin-Fenix de training en competitie zal hervatten, is op dit moment niet duidelijk.

Van Der Poel: „Het is balen maar het is wat het is. Het probleem is er al langer en ik ben ergens wel opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die door extra rust en behandeling kan worden verholpen. Iedereen weet dat het WK in Amerika het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen, zonder tijdsdruk zodat ik over mijn volledige mogelijkheden kan beschikken. Ik zal dan ook pas de competitie hervatten als ik er helemaal klaar voor ben. Haal ik het WK, dan is dat des te beter. Is dat niet het geval dan richt ik de blik op het voorjaar op de weg.”