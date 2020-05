Verstappen klaar om naar buiten te gaan: ’Hopelijk in Oostenrijk’

„Ik rijd daar altijd graag”, vertelde aan hij op de Oostenrijkse televisiezender ServusTV, dat verbonden is aan Red Bull. „Hopelijk krijgen we daar twee races.”

Negatieve test

De organisatie van de Formule 1 en de Oostenrijkse minister van Sport zijn het erover eens dat racen zonder toeschouwers op 5 en 12 juli mogelijk is in Spielberg, mits een tweede uitbraak van het coronavirus uitblijft. Volgens de plannen worden ook journalisten geweerd bij de races en is er ruimte voor 2000 personen, merendeels medewerkers van de teams en officials. Alle leden van de teams moeten negatief zijn getest op het coronavirus.

De afgelopen jaren kwamen er veel Nederlandse supporters naar de Red Bull Ring. „Al die mensen in het Oranje, dat blijft mooi om te zien”, vindt de 22-jarige Verstappen. „Maar het belangrijkste is dat we weer gaan rijden voor de wereldtitel. Ik hoop dat we snel weer naar buiten mogen. Hopelijk in Oostenrijk, ik ben er klaar voor”, zegt de Nederlandse Red Bull-coureur, die afgelopen seizoen als derde eindigde in de Formule 1.

Negen races geschrapt

Het coronavirus heeft ook de koningsklasse van de autosport lamgelegd. De eerste negen races van het seizoen zijn geschrapt of uitgesteld, waaronder de titelstrijd in Zandvoort. De Formule 1 werkt aan een aangepaste kalender met wellicht vijftien races.

De organisatie van de GP van Groot-Brittannië heeft eerder al aangegeven dat er, indien nodig, twee opeenvolgende races op het circuit van Silverstone kunnen worden verreden. Ook die wedstrijden zullen dan zonder publiek worden verreden. Daarnaast verhuist het hele racecircus mogelijk naar Boedapest voor twee races op de Hungaroring.