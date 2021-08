Max Verstappen flitst naar pole position bij Grand Prix van België

Verstappen wil in de Ardennen graag het gat met Hamilton verkleinen en in het voor hem beste geval dichten. De Brit van Mercedes heeft op dit moment acht punten meer dan de Nederlander, die het niet meezat in een aantal van de laatste races.

Na een enorme hoosbui begon de kwalificatie dan toch op het circuit van Spa-Francorchamps. In Q1 was het vooral een kwestie van doorkomen op de baan, die in rap tempo opdroogde. Dat lukte Verstappen zonder problemen. Hij zette de tweede tijd neer, achter Lando Norris.

Ook in het tweede deel van de kwalificatie kwam Verstappen moeiteloos door. De Limburger ging als vijfde naar Q3. Opnieuw was Norris de snelste, voor Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Verstappen.

In het beslissende deel van de kwalificatie viel de regen weer met bakken naar beneden. Op het moment dat Sebastian Vettel (Aston Martin) al stelde dat het onverantwoord was om door te rijden, ging het even later mis bij Norris. De coureur van McLaren maakte een enorme klapper, maar kon tot opluchting van iedereen ongedeerd uit de auto stappen.

Lando Norris is zwaar gecrasht. Ⓒ ANP/HH

Ruim drie kwartier was het vervolgens onzeker of de kwalificatie hervat zou worden, maar dat gebeurde uiteindelijk wel. In het laatste deel van de kwalificatie flitste Verstappen in zijn extra laatste rondje naar pole position.

Hij was ruim drie tienden van een seconde sneller dan Williams-coureur George Russell, die daarmee voor een enorme sensatie zorgde. Hamilton gaf een fractie toe op zijn landgenoot.

