Winnaar Thomas Krol na zinderende 1000 meter: ’We hebben een bizar niveau’

Door Willem Held

Winnaar Thomas Krol te midden van Kai Verbij (l) (tweede) en Kjeld Nuis (derde). Ⓒ HH/ANP

STAVANGER - Het zijn grote stoere mannen en aartsrivalen op de ijsbaan. Maar als Thomas Krol alleen een T-shirt draagt als hij de pers te woord staat in de koude Sørmarka Arena, legt Kjeld Nuis even gebroederlijk een trainingsjack over zijn schouders. „Toch lief”, zegt Krol over zijn grote concurrent, die hij in een rechtstreeks gevecht op het nippertje had verslagen.