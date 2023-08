Hoe AZ zijn smaakmakers hongerig houdt: ‘Zo doen we het verantwoord’

Terwijl de teleurstelling van zijn gezicht afdroop, liep Bazoer naar de kant in de Europese ontmoeting met Santa Coloma. Net als tegen Go Ahead Eagles werd hij na exact 62 minuten spelen vervangen door zomeraanwinst Alexandre Penetra. Maar: wel onder luid applaus. Acht minuten later volgde Van Bommel. Zijn naam werd gescandeerd door het publiek. Tegen Go Ahead ging hij ook al na ruim een uur naar de kant.

Bazoer dwong respect af door zich in de basis terug te vechten, terwijl Van Bommel er meteen stond na het uitvallen van Jesper Karlsson en Myron van Brederode. Toch moesten de twee smaakmakers steeds ruim voor tijd naar de kant.

,,Enerzijds wisselen we wanneer we denken dat het nodig is, ongeacht wie”, begint Jansen. Hij wijst ook op het overvolle programma van AZ door de Europese voorrondes. ,,Voor Riechedly en Ruben is de situatie min of meer hetzelfde. Ik wil gewoon dat ze iedere keer weer goed aan de start verschijnen, totdat ze dadelijk drie keer in acht dagen negentig minuten kunnen spelen. Ik kan wel verlangen dat ze telkens negentig minuten blijven staan, maar dat heeft ook gevolgen voor de eerstvolgende wedstrijd, drie of vier dagen later. Op deze manier krijg ik ze beter aan de start, totdat ze helemaal aan het ritme gewend zijn.”

AZ-niveau

Terwijl Bazoer vorig seizoen veelvuldig op de bank zat, deed de 19-jarige Van Bommel zijn eerste ervaringen in het profvoetbal op bij MVV. De linksvoor maakte wél veel minuten, maar Jansen wil niet meteen hetzelfde van hem vragen op AZ-niveau.

,,Ik heb Ruben leren kennen als een jongen die zijn lichaam erg serieus neemt. Hij verschijnt op de trainingen altijd goed aan de start, zowel fysiek als mentaal. Van huis uit heeft hij daar genoeg van meegekregen. Nu brengt hij dat ook in de dagelijkse praktijk bij ons”, doelt Jansen op de vader en opa van Ruben: Mark van Bommel en Bert van Marwijk.

De tank vergroten

,,We hebben erover gesproken om geleidelijk harder, meer en intenser te werken. Dat proces hanteren we nu nog steeds. In de voorbereiding heeft hij z’n wedstrijden gehad, maar wel aangepast op wat we denken dat hij aan zou kunnen. Zodoende willen we zijn tank vergroten. Op deze manier doen we het verantwoord”, aldus Jansen.