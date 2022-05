Cynische benadering Mourinho verdient afstraffing door Feyenoord

Premium Voetbal

Duizenden uitzinnige fans en ’escort’ zorgen voor juiste vibe bij Feyenoord

De verzengende hitte is een vrolijke klap in het gezicht van iedere Feyenoord-supporter die landt in Tirana. Maar ook voor Justin Bijlow, Luis Sinisterra, Tyrell Malacia en alle andere spelers is het overdag even wennen met 34 graden in de schaduw en bijna 40 graden in de zon rond een Europese final...