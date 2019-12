Prachtig eerbetoon Sparta aan nachtburgemeester

Voor aanvang van het duel werd er een minuut stilte in acht genomen op Het Kasteel, het voetbalstadion waar Deelder zijn hele leven aan was verknocht. De Rotterdamse ’nachtburgemeester’ en de traditieclub uit Spangen waren een erkende twee-eenheid.

Vorige maand nog, op de 75e verjaardag van Deelder, waren er grote festiviteiten rond de thuiswedstrijd van Sparta tegen Vitesse. De beroemde supporter, door zijn vader eerder bij Sparta ingeschreven dan bij de burgerlijke stand, werd uitgeroepen tot Lid van Verdienste, terwijl zijn sportieve liefde met een Deelder-aanvoerdersband speelde. Nog geen maand later acteerde de Kasteelclub met rouwbanden.

Sparta-gedichten

Jules Deelder, die op 31 december in besloten kring wordt begraven, was een geniale dichter. Daags na de legendarische zege van Oranje op West-Duitsland tijdens het EK in 1988, dichtte de Rotterdammer: ’Zij die vielen, rezen juichend, uit hun graf’.

Natuurlijk maakte Deelder ook prachtige en ontroerende Sparta-gerelateerde gedichten. Vele Sparta-fans vinden Spartaans gedicht voor Jan de allermooiste, waarbij de laatste regel (’Dat de hemelpoort verdacht veel wegheeft van Het Kasteel’) op de gevel prijkt van het stadion.

Een ander gedicht, Spartageest, in het verleden op karakteristieke wijze ingesproken door de meester zelf, schalde voorafgaan aan de minuut stilte door de luidsprekers van het stadion:

Als de geest van Bok de Korver

Zich warm loopt langs de lijn

En de kreet Sparta naar vore

Boven het Kasteel uit stijgtweten wij de tijd gekomen

Ons te gorden tot den strijd

En de vijand te bestormen

Tottie een hartverzwakking krijgt

Nimmer zullen wij versagen

Strijden om elke meter grond

Nooit de Spartamars beschamen

aan geen enkel voetbalfront

Als Spartaan zijn wij geboren

Als Spartanen sterven wij

In de geest van Bok de Korver

En de naam van Cor van Rijn