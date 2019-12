Technisch directeur Zeeman boetseerde Jumbo-Visma voor de gele trui

Tom Dumoulin op het podium met Merijn Zeeman en Steven Kruijswijk bij de presentatie van Team Jumbo-Visma. Ⓒ ANP

De architect van de ploeg heet hij te zijn, Merijn Zeeman. Hij kweet zich de voorbije maanden van de taak de Tour-formatie van Jumbo-Visma zo in te richten dat iedereen blij aan het nieuwe wielerseizoen kan beginnen, maar ook in de wetenschap dat de écht de sterkste samenstelling op 27 juni 2020 aan de start zal staan in Nice.