VIDEO Djokovic in tranen na nederlaag in Wimbledon-finale

Alcaraz was pas vier jaar toen Djokovic begin 2008 op de Australian Open zijn eerste van 23 grandslamtitels won. „Sinds mijn geboorte won je al toernooien. Ik begon met tennissen toen ik naar wedstrijden van jou keek. Je inspireert me enorm”, aldus de nu 20-jarige Alcaraz, die vorig jaar op de US Open zijn eerste grandslamtitel behaalde. De Spanjaard verbaasde zichzelf ook met zijn spel op gras, zei hij. „Ik had niet verwacht dat ik in een heel korte tijd dit niveau zou halen. Ik heb slechts vier toernooien op gras gespeeld. Ik leer heel snel. Ik word nu verliefd op gras, het is geweldig.”

Carlos Alcaraz met de trofee. Ⓒ ANP/HH

Djokovic won de eerste set met 6-1. „Toen dacht ik wel even dat ik mijn niveau wat moest verhogen”, sprak Alcaraz grappend. „Dat ik hier win, is een droom die uitkomt. Ook als ik had verloren, was ik trots op mezelf geweest. Trots dat ik een finale mocht spelen tegen een legende uit onze sport.”

De Spaanse koning Felipe bekeek de finale in het stadion. „Ik ben heel trots dat je hier bent om mij aan te moedigen. Het is heel speciaal en ik wil je bedanken voor je komst en support”, zei de winnaar. „Ik heb nu twee keer gespeeld terwijl je er bij was en ik heb twee keer gewonnen. Dus ik hoop dat je vaker komt kijken.” Felipe ontmoette Alcaraz al eerder, nadat hij vorig jaar de US Open had gewonnen.

Novak Djokovic in tranen na de verloren finale. Ⓒ ANP/HH

’Zo gaat dat soms’

Voor Djokovic, die zijn tranen niet de baas was, kwam de nederlaag hard aan. „Een nederlaag is moeilijk te slikken als je zo dichtbij bent. Wedstrijden als deze verlies je niet graag, maar er zijn ook wel finales geweest die ik misschien niet verdiende te winnen, bijvoorbeeld de Wimbledon-finale van 2019 tegen Roger Federer. Zo gaat dat soms in sport.”

Bekijk ook de tweet.