PSV breekt contract Yorbe Vertessen open tot 2025

De contractverlenging is een beloning na een toch al bijzonder mooi jaar voor de Belgische aanvaller. Hij debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht en kwam uiteindelijk tot zeventien officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf.

„Sinds ik deze winter werd opgenomen in de A-selectie is mijn ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt”, zo reageert Vertessen. „De afgelopen jaren waren niet altijd makkelijk. Ik ben blijven knokken en heb mijn plaats in de groep inmiddels gevonden. De laatste wedstrijden heb ik me met doelpunten en assists ook kunnen laten gelden. Mijn doel is om dat de komende jaren te blijven doen en ik ben dankbaar dat PSV me de kans geeft me hier verder te ontwikkelen.”

Technisch manager John de Jong ziet de speler, die de volledige jeugdopleiding van de club doorliep, als een inspiratiebron voor anderen. „Yorbe is het ultieme bewijs dat hard werken en geduld opbrengen loont en daarmee is hij een voorbeeld voor alle talenten.”