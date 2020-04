’Premier League wil in juni weer van start gaan’

De 20 clubs in de Premier League gaan vrijdag voor de laatste keer met elkaar in gesprek over de hervatting van de competitie. Als de Engelse clubs dan besluiten om het seizoen af te willen maken, zitten zij tot donderdag 7 mei in de wachtkamer. Dan komt de regering met een nieuwe update omtrent de coronamaatregelen. Zonder jawoord van de overheid kan de Premier League voorlopig geen vervolg krijgen, zo meldt Sky Sports.

De Engelse topcompetitie zal, samen met andere sporten, aan specifieke criteria moeten voldoen voordat een hervatting mogelijk is. Daar bij hoort onder meer een goede testregeling voor alle sporters. Deze zullen betaald moeten worden door de sportinstanties zelf. Daarnaast moeten de clubs nodige maatregelen treffen om supporters buiten de deur te houden. Enkel en alleen wedstrijden zonder publiek zijn toegestaan.

De Premier League moet nog beslissen of het de competitie wil hervatten in de goedgekeurde stadions, of dat de wedstrijden afgelegd zullen worden op neutrale locaties. De Engelse bond blijft vooralsnog inzetten op het voltooien van de resterende 92 wedstrijden van de Premier League, in overeenstemming en met de aanbeveling van de UEFA.