Ook streep door De Graafschap-NAC vanwege corona-uitbraak

Het is de derde wedstrijd in een week tijd die door de KNVB geschrapt moet worden vanwege een corona-uitbraak. De primeur had afgelopen zaterdag RKC Waalwijk-PEC Zwolle, waarna FC Den Bosch-Almere City volgde.

Bij NAC zijn zes positieve gevallen in de selectie, waardoor de complete selectie in thuisquarantaine is geplaatst door de GGD.

Algemeen directeur Mattijs Manders van NAC reageert geschrokken: „Wij zijn erg verrast door de positieve testen. Al geruime tijd is de norm op kantoor om zoveel mogelijk thuis te werken en alle protocollen strikt na te leven. Ook op het trainingscomplex volgen wij strikt de regelgeving. Zo komen er alleen geteste personen op het complex, dienen leveranciers zich aan te melden en mondkapjes te dragen en mengt niemand zich in de groep. Wij steken met de gehele organisatie veel tijd in het opstellen en verder aanscherpen van de protocollen. Het virus laat zien dat op het moment dat je het niet verwacht, het hard om zich heen kan slaan.”