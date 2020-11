Einde aan ongeslagen reeks voetbalsters Lyon na 80 (!) wedstrijden

PSG won het duel in eigen huis met 1-0 dankzij een treffer van Marie-Antoinette Katoto.

Lyon zag door de nederlaag een einde komen aan een reeks van 80 competitieduels zonder verlies. Op 12 december 2016 verloren de voetbalsters van Lyon voor het laatst in de Franse competitie. Ook toen was PSG met 1-0 in eigen huis te sterk.