WK darts: Nog één Nederlander over

Van de elf Nederlanders is na de uitschakeling van Jeffrey de Zwaan zaterdagavond alleen Van Gerwen nog over. Er is een totale prijzenpot van bijna drie miljoen euro. Zo weten de instromers in de eerste ronde zich verzekerd van ruim 8500 euro en zijn de inkomsten in de tweede ronde al verdubbeld naar minimaal 17.000 euro. Ook voor de verliezend finalist ligt er altijd nog een cheque van bijna 235.000 euro klaar. Van Gerwen won bij de laatste editie voor de eerste keer de door de PDC opgehoogde hoofdprijs van ruim een half miljoen euro.

Jeffrey de Zwaan wint van Dave Chisnall Ⓒ Hollandse Hoogte

De Zwaan maakt indruk

Voor De Zwaan was het zaterdagavond erop of eronder. De Nederlander begon het avondprogramma in zijn achtste finale-partij tegen de excentrieke Peter Wright. ’Snakebite’ haalde al eens de finale in Alexandra Palace. In 2014 verloor hij de finale van, jawel, Van Gerwen (7-4). In 2017 bevond de Schot zich bij de laatste vier, maar vond toen in latere winnaar Gary Anderson zijn Waterloo. Nu leek Wright via een snelle 3-0 voorsprong in no-time af te rekenen met De Zwaan, maar die kwam terug tot 3-3. In de beslissende zevende set trok Wright uiteindelijk toch aan het langste eind.

Peter Wright Ⓒ Hollandse Hoogte

Van Gerwen treft Labanauskas in kwartfinale

In de eerste partij van de middagsessie wed duidleijk dat Darius Labanauskas zondag de tegenstander van Michael van Gerwen is in de kwartfinale De Litouwer schaarde zich bij de laatste acht door een zege op de Engelsman Steve Beaton: 4-2.

Kim Huybrechts sneuvelde in de achtste finale. De Belg moest zijn meerdere erkennen in Luke Humphries. ’Cool Hand Luke’ versloeg Huybrechts met 4-1. Een andere Belg, Dimitri van den Bergh, had zaterdagmiddag meer succes. Hij stond met 1-3 achter in sets, maar kwam fenomenaal terug en schakelde tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis uit: 4-3. Glen Durrant won met dezelfde cijfers van Chris Dobey, die een einde had gemaakt aan het sprookje van Fallon Sherrock.

Zie hieronder het volledige speelschema van de derde en vierde speelronde. De finale van het WK darts wordt op 1 januari van het nieuwe jaar afgewerkt.

Programma

Zaterdag 28 december (vanaf 13.30 uur)

Steve Beaton - Darius Labanauskas (vierde ronde) 2-4

Kim Huybrechts - Luke Humphries (vierde ronde) 1-4

Dimitri van den Bergh - Adrian Lewis (vierde ronde) 4-3

Zaterdag 28 december (vanaf 20.00 uur)

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan (vierde ronde) 4-3

Glen Durrant - Chris Dobey (vierde ronde) 4-3

Gerwyn Price - Simon Whitlock (vierde ronde)

UITSLAGEN

Vrijdag 13 december (20:00 uur)

Jelle Klaasen - Kevin Burness (eerste ronde) 3-1

Kim Huybrechts - Geert Nentjes (eerste ronde) 3-2

Luke Humphries - Devon Petersen (eerste ronde) 3-1

Michael van Gerwen - Jelle Klaasen (tweede ronde) 3-1

Zaterdag 14 december (13:30 uur)

Darius Labanauskas - Matthew Edgar (eerste ronde) 3-0

Ryan Meikle - Yuki Yamada (eerste ronde) 3-1

Luke Woodhouse - Paul Lim (eerste ronde) 3-0

Jermaine Wattimena - Luke Humphries (tweede ronde) 2-3

Zaterdag 14 december (20:00 uur)

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde) 3-1

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde) 2-3

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde) 1-3

Rob Cross - Kim Huybrechts (tweede ronde) 0-3

Zondag 15 december (13:30 uur)

Kyle Anderson - Xiaochen Zong (eerste ronde) 3-2

Ross Smith - Ciaran Teehan (eerste ronde) 0-3

Brendan Dolan - Nitin Kumar (eerste ronde) 3-0

Ian White - Darius Labanauskas (tweede ronde) 2-3

Zondag 15 december (20:00 uur)

Arron Monk - Jose Justicia (eerste ronde) 0-3

Andy Boulton - Danny Baggish (eerste ronde) 2-3

James Richardson - Mikuru Suzuki (eerste ronde) 3-2

Michael Smith - Paul Woodhouse (tweede ronde) 1-3

Maandag 16 december

Steve Lennon - Callan Rydz (eerste ronde) 2-3

William O’Connor - Marko Kantele (eerste ronde) 3-0

Vincent van der Voort - Keane Barry (eerste ronde) 3-0

Gary Anderson - Brendan Dolan (tweede ronde) 3-0

Dinsdag 17 december

Ryan Searle - Robbie King (eerste ronde) 3-2

Cristo Reyes - Lourence Ilagan (eerste ronde) 3-2

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem (eerste ronde) 0-3

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher (tweede ronde) 3-1

Dinsdag 17 december

Ritchie Edhouse - Boris Koltsov (eerste ronde) 3-1

Jose De Sousa - Damon Heta (eerste ronde) 0-3

Ted Evetts - Fallon Sherrock (eerste ronde) 2-3

Jeffrey de Zwaan - Darin Young (tweede ronde) 3-2

Woensdag 18 december (13:30 uur)

Ron Meulenkamp - Ben Robb (eerste ronde) 3-0

Mickey Mansell - Seigo Asada (eerste ronde) 0-3

Harry Ward - Madars Razma (eerste ronde) 3-2

Stephen Bunting - Jose Antonio Justicia (tweede ronde) 3-2

Woensdag 18 december (20:00 uur)

James Wilson - Nico Kurz (eerste ronde) 1-3

Josh Payne - Diogo Portela (eerste ronde) 3-0

Gabriel Clemens - Benito van de Pas (eerste ronde) 2-3

James Wade - Ritchie Edhouse (tweede ronde) 3-0

Donderdag 19 december (13.30 uur)

Justin Pipe - Benjamin Pratnemer (eerste ronde) 3-2

Ryan Joyce - Jan Dekker (eerste ronde) 2-3

John Henderson - James Richardson (tweede ronde) 3-0

Steve Beaton - Kyle Anderson (tweede ronde) 3-1

Donderdag 19 december (20:00 uur)

Chris Dobey - Ron Meulenkamp (tweede ronde) 3-2

Danny Noppert - Callan Rydz (tweede ronde) 3-2

Dave Chisnall - Vincent van der Voort (tweede ronde) 3-1

Gerwyn Price - William O'Connor (tweede ronde) 3-2

Vrijdag 20 december (13:30 uur)

Darren Webster - Yuki Yamada (tweede ronde) 3-0

Mervyn King - Ciaran Teehan (tweede ronde) 3-2

Jonny Clayton - Jan Dekker (tweede ronde) 3-0

Ricky Evans - Mark McGeeney (tweede ronde) 3-1

Vrijdag 20 december (20:00 uur)

Nathan Aspinall - Danny Baggish (tweede ronde) 3-1

Joe Cullen - Nico Kurz (tweede ronde) 1-3

Max Hopp - Benito van de Pas (tweede ronde) 3-2

Peter Wright - Noel Malicdem (tweede ronde) 3-2

Zaterdag 21 december (13:30 uur)

Keegan Brown - Seigo Asada (tweede ronde): 2-3

Simon Whitlock - Harry Ward (tweede ronde): 3-0

Steve West - Ryan Searle (tweede ronde): 0-3

Adrian Lewis - Cristo Reyes(tweede ronde) : 3-2

Zaterdag 21 december (20:00 uur)

Daryl Gurney - Justin Pipe (tweede ronde) 3-0

Glen Durrant - Damon Heta (tweede ronde) 3-0

Mensur Suljovic - Fallon Sherrock (tweede ronde) 1-3

Dimitri Van den Bergh - Josh Payne (tweede ronde) 3-0

Zondag 22 december (13:30 uur)

Jonny Clayton - Stephen Bunting (derde ronde) 0-4

Darius Labanauskas - Max Hopp (derde ronde) 4-2

Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski 4-3

Zondag 22 december (20:00 uur)

James Wade - Steve Beaton 2-4

Kim Huybrechts - Danny Noppert 4-2

Michael van Gerwen - Ricky Evans 4-0

Maandag 23 december (vanaf 13.40 uur)

Nico Kurz - Luke Humphries 2-4

Adrian Lewis - Darren Webster 4-3

Luke Woodhouse - Dimitri van den Bergh 2-4

Maandag 23 december (vanaf 20.10 uur)

Dave Chisnall - Jeffrey de Zwaan 3-4

Gary Anderson - Ryan Searle 4-3

Peter Wright - Seigo Asada 4-2

Vrijdag 27 december (13.30 uur)

Simon Whitlock - Mervyn King (derde ronde) 4-1

Daryl Gurney - Glen Durrant (derde ronde) 2-4

Fallon Sherrock - Chris Dobey (derde ronde) 2-4

Vrijdag 27 december (20.00 uur)

Gerwyn Price - John Henderson (derde ronde) 4-0

Gary Anderson - Nathan Aspinall (vierde ronde) 2-4

Michael van Gerwen - Stephen Bunting (vierde ronde) 4-0

FORMAT

Eerste ronde - Best of vijf sets (geen tie-break)

Tweede ronde - Best of vijf sets

Derde ronde - Best of zeven sets

Vierde ronde - Best of zeven sets

Kwartfinales - Best of negen sets

Halve finales - Best of elf sets

Finale - Best of dertien sets