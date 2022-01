Sport Kort: Ryoyu Kobayashi wint in Garmisch-Partenkirchen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kobayashi ook de beste in Garmisch-Partenkirchen

16.14 uur: De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft de tweede wedstrijd van de Vierschansentournee, in het Duitse Garmisch-Partenkirchen, op zijn naam geschreven. De 25-jarige Aziaat sprong net iets verder dan de Duitser Markus Eisenbichler: 291,2 om 291 meter. De Sloveen Lovro Kos werd derde met 286 meter.

Kobayashi was donderdag ook al de beste in het Duitse Oberstdorf.

De Vierschansentournee verplaatst zich nu naar Oostenrijk. Innsbruck en Bischofshofen vormen het decor van de laatste twee wedstrijden.

Raducanu mist eerste tennistoernooi van 2022

12:17 uur Emma Raducanu heeft zich afgemeld voor het eerste tennistoernooi van 2022, in Melbourne. De 19-jarige Britse, vorig jaar winnares van de US Open, is herstellende van een coronabesmetting.

De nummer 19 van de wereld testte half december positief op corona en kon om die reden niet deelnemen aan het Mubadala World Tennis Championship, een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

Raducanu doet komende week mee in Sydney en maakt vervolgens op 17 januari haar debuut op de Australian Open.

LeBron James besluit jaar in stijl met 43 punten

10:29 uur LeBron James heeft het jaar in stijl afgesloten en de basketballers van Los Angeles Lakers met 43 punten aan ruime een zege op Portland Trail Blazers geholpen. Het werd in LA 139-106.

James nam 43 punten voor zijn rekening en was daarmee weer de man van de avond. Het was al de zevende wedstrijd op rij waarin James, eerder deze week 37 jaar oud geworden, minimaal 30 punten maakte. Halverwege het duel stond hij al op 27 punten.

Het was de 67e keer in zijn loopbaan dat James goed was voor 40 punten of meer.

DeMar DeRozan bezorgde Chicago Bulls met een 'buzzer beater' een sensationele zege op Indiana Pacers. Het werd 108-106. Bij een buzzer beater valt de score in de buzzer, het signaal voor het einde van de wedstrijd.