PSV stelt voorbeeld en praat met spelers over inleveren salaris

„Wij vonden dat we die duidelijkheid moesten verschaffen en wilden als directie zelf het signaal geven dat er iets moet gebeuren”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands, die de regie in eigen handen neemt. „We weten dat de spelersvakbond VVCS ook bezig is om met alle clubs overeenstemming te bereiken wat het inleveren van salaris betreft, maar dat kan ook zomaar vier weken duren. Wij vinden dat het nu moet gebeuren. Overigens zullen we de spelers met kleinere contracten niet eenzelfde offer laten brengen.”

Speelt PSV tot de winterstop niet of voor lege stadions, dan kost dat de club in het zwartste scenario 12 tot 14 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de begroting krimpt, dat er moet worden verkocht of dat de nieuwe trainer Roger Schmidt niet kan investeren in zijn selectie. „De begroting blijft 70 tot 75 miljoen euro, maar het verlies moeten we het komende seizoen ergens zien terug te winnen”, legt Gerbrands uit. „Dat kan onder meer met het inleveren van salaris. Spelen we in oktober weer voor volle stadions, dan is de schade kleiner dan die 12 tot 14 miljoen euro. Zoals deze bij een heel seizoen zonder publiek juist verdubbelt.”