Stiftballetje Giakoumakis helpt VVV aan punt tegen PEC Zwolle

In de 78e minuut bepaalde Giakoumakis met een bekeken stiftje de eindstand. Hij heeft nu in zijn laatste vier competitiewedstrijden gescoord en scherpte zijn eigen clubrecord aan; nog nooit scoorde een VVV-speler negen keer in zijn eerste tien wedstrijden. Giakoumakis is met Danilo (FC Twente) en Steven Berghuis (Feyenoord) gedeeld topscorer in de eredivisie.

Jafar Arias zette VVV in de 21e minuut op voorsprong, na een blunder van PEC Zwolle-keeper Michael Zetterer. Via Immanuel Pherai en Mike van Duinen nam PEC de leiding, maar tot de tweede zege kwam het niet. In de extra tijd werd PEC-captain Thomas Lam nog met rood weggestuurd nadat hij Giakoumakis had geslagen.

