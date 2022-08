Wim Jonk haalt Carel Eiting naar FC Volendam

Aan de hand van Jonk, die spelers als Eiting, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt in Amsterdam klaarstoomde voor de Europese top, gaat de middenvelder minuten maken. Blessures en later pech bij zijn clubkeuzes zorgden ervoor dat zijn speeltijd de afgelopen drie seizoenen bij Racing Genk en Huddersfield Town beperkt was.

De oud-speler van Jong Oranje werd al eerder in verband gebracht met FC Volendam, maar de afgelopen dagen werd er pas serieus over een verbintenis gesproken. Ook FC Utrecht en Fortuna Dusseldorf toonden interesse, maar Eitings keuze viel op het weerzien met Jonk.

„Ik heb heel veel zin om voor FC Volendam te spelen. Een club met veel ambities en een mooie groeipotentie. Ik heb enorm veel vertrouwen in Jonk en zijn team. Ik denk dat hun filosofie over voetbal perfect bij mij past en weet zeker dat ik mij bij hen verder kan ontwikkelen”, aldus Eiting op de website van zijn nieuwe club.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is verheugd met de komst van Eiting. „Carel is niet alleen een goede bekende vanuit onze Ajax-tijd, ook op het menselijke vlak is er altijd contact en een speciale band gebleven. Het staat natuurlijk buiten kijf dat Carel een enorme versterking voor Volendam is, daar lijkt me toelichting overbodig. Dat hij uit vele opties juist voor deze out-of-the-box-uitdaging kiest, zegt veel over zijn persoonlijkheid.”

Voetbalhersenen

Van Leeuwen vervolgt: „Carel denkt heel goed over dingen na en zijn conclusie is dat hij in deze omgeving de rol kan vervullen die hem op het lijf is geschreven: die van de onbetwiste regisseur, de spelverdeler die ritme en richting van het spel bepaalt. Daarmee is hij een belangrijk verlengstuk van Wim Jonk in het veld. Met zijn komst wint ons elftal flink aan voetbalhersens en we zijn ervan overtuigd dat Carel hier een aansprekend nieuw hoofdstuk kan schrijven en van daaruit weer hele mooie stappen gaat maken.”