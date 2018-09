Partey zorgt eindelijk weer voor feest bij Atletico

Thomas Partey schoot het elftal van trainer Diego Simeone tegen Deportivo la Coruña pas in blessuretijd naar de 1-0 winst.

Atletico kon wel een succesje gebruiken. Voor de ploeg dreigt uitschakeling in de Champions League en in de competitie wilde het de laatste weken ook niet vlotten. Maar liefst vijf van de vorige zes duels in de Spaanse competitie en Champions League eindigden onbeslist.

