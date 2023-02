Arsenal tegen Leicester weer bij de les

Leandro Trossard dacht Arsenal in de eerste helft op voorsprong te schieten. Het doelpunt van de Belg, halverwege de eerste helft, werd echter afgekeurd omdat verdediger Ben White bij een hoekschop een overtreding maakte op keeper Danny Ward.

Martinelli matchwinnaar

Kort na rust was het wel raak voor het team van trainer Mikel Arteta. Op aangeven van Trossard schoot de Braziliaanse aanvaller Gabriel Martinelli de bal in de 46e minuut in de verre hoek. Martinelli leek zich daarbij te blesseren aan zijn knie, maar hij kon toch verder. Arsenal verdedigde de voorsprong in het vervolg met succes.

West Ham United behaalde in de strijd tegen degradatie een belangrijke zege. Nottingham Forest werd met liefst 4-0 verslagen. Alle treffers vielen in de laatste twintig minuten. Aanvaller Danny Ings scoorde twee keer. West Ham steeg dankzij de zege van de achttiende naar de zestiende plaats.

Leeds United deed onderin de Premier League ook goede zaken, dankzij een 1-0 overwinning op hekkensluiter Southampton. De Spaanse verdediger Junior Firpo maakte in de 77e minuut het doelpunt voor Leeds, dat een punt minder heeft dan West Ham United. Crysencio Summerville viel na een uur spelen in bij Leeds. Everton zakte juist van plek 16 naar 18. Coach Sean Dyche zag zijn elftal in eigen stadion verliezen van Aston Villa: 0-2. Everton staat nu een punt achter op Leeds.

